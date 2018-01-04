الأسير عدوان يعلق إضرابه عن الطعام

رام الله- وطن للأنباء: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الخميس، بأن الأسير داوود عدوان، قد علق إضرابه المفتوح عن الطعام اليوم، بعد وعود من إدارة سجون الاحتلال بعدم تجديد الاعتقال الإداري بحقه.

وقالت الهيئة، "إن الأسير عدوان (34 عامًا) من بلدة العيزرية شرق القدس، والقابع حاليا في معتقل "عوفر" الاحتلالي قد دخل إضرابه عن الطعام منذ 10 أيام، احتجاجًا على إعادة اعتقاله وتحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

ولفتت الهيئة، الى أن عدوان هو أسير سابق، أمضى عامين في سجون الاحتلال وتحرر في يناير الماضي، وهو أب لثلاثة أطفال.