صور.. الدفاع المدني يتعامل مع عشرات الحالات خلال المنخفض

رام الله- وطن للأنباء: تعامل جهاز الدفاع المدني مع العشرات من حالات فتح الطرق والانقاذ والاطفاء منذ بدء المنخفض الجوي الذي تتعرض اليه فلسطين منذ ساعات امس.

وقال جهاز الدفاع المدني انه تعامل مع نحو خمسين حادثا مختلفا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية حيث اشار تقرير للدفاع المدني على ان ابرز الحوادث كانت في طولكرم حيث تم اخماد حريق محل تجاري بالطابق الارضي بمجمع الزغل في طولكرم نتج عنه (3) اصابات بحالة اختناق واحتراق المحل بالكامل.

وفي طولكرم ايضا تم اخماد حريق منزل في بلدة عتيل نتج عنه احتراق غرفة النوم بالكامل وتضرر باقي المنزل بالسناج.

كما امن الدفاع المدني مواطنين بعد ان انهدام سور منزل يشكل خطر على المواطنين في طولكرم .

وفي محافظة جنين تعامل الدفاع المدني مع حادث تصادم بين سيارتين في في بلدة برطعة نتج عنه (3) اصابات طفيفة.

كما تعامل الدفاع المدني مع حرائق مركبات في كل من : اريحا رام الله القدس نتج عنه احتراق اجزاء منها.

اما حالات تصريف المياه في مختلف المحافظات فقد بلغ عددها ستة حالات الى جانب فتح خمس مصاعد عالقة واربع حرائق مركبات في انحاء مختلفة.

وفي محافظة قلقيلية اخمد الدفاع المدني يخمد حريق بمشطب للمركبات غرب قلقيلية فجر اليوم النيران التي اندلعت بمشطب للمركبات غرب قلقيلية

وذكر تقرير العلاقات العامه والاعلام لدى الدفاع المدني ان مركز قلقيلية تعامل مع الحريق الذي يحتوي على مركبات مستعملة وقطع مركبات حيث عملت الطواقم على إخماد النيران والحد من انتشارها واتساع مساحتها عن طريق التبريد والعزل وحصرها في عدد من الممتلكات والمركبات والهايكل المحترقة وانقاذ الباقي

كما عملت قوات الدفاع المدني والاشغال العامة يعملون على وازالة المخلفات وفتح مصارف وعبارات المياه على طريق القدس رام الله المحاذية لمخيم قلنديا، وفي محافظة رام الله ايضا تعاملت طواقم الانقاذ مع سقوط شجره على مركبتين وتم عمل اللازم