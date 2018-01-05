الاحتلال يعلق على راتب نصر الله

وطن للأنباء-وكالات: علّق أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على المقابلة الأخيرة مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، وحول الراتب الشهري الذي يتقاضاه.

وكتب جندلمان في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر متسائلا، "كيف لأمين عام أغنى تنظيم في العالم أن يتقاضى 1300 دولار شهريا فقط".

وزعم جندلمان في تغريدة أخرى، أن "الحزب يصرف الأموال الطائلة التي يتقاضاها على دفع رواتب ضخمة لقادته وتمويل عملياته".

وكان الأمين العام السيد نصرالله رد على سؤال في مقابلة أجرتها معه قناة الميادين حول الراتب الشهري الذي يتقاضاه في الحزب، قائلا إنه يبلغ حوالي 1300 دولار.