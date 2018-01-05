70 عامًا على ارتكاب الهاغاناة مجزرة فندق "سميراميس"

وطن للأنباء-وكالات: يصادف، اليوم الجمعة، الذكرى الـ70 لقيام العصابات الصهيونية بتفجير فندق سميراميس في مدينة القدس، ما تسبب باستشهاد 20 فلسطينيًا على الأقل.

ففي يوم 5 كانون الثاني/ يناير 1948، أقدمت منظمة الهاغاناه الارهابية على نسف فندق سميراميس في حي البقعة، وهو حي سكني فلسطيني غربي المدينة المقدسة، ما أدى إلى استشهاد عشرين مدنيًا فلسطينيًا على الأقل، وجرح عشرين آخرين.

كان من بين ضحايا التفجير الإرهابي نساء وأطفال أكثرهم من عائلة فلسطينية واحدة هي عائلة أبو صوّان التي لجأ أفرادها إلى الفندق لأنه يقع في منطقة بعيدة عن المناطق التي يدور فيها القتال.