بلديات بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور سيقاطعون موكب البطريرك ثيوفيلوس

رام الله- وطن للأنباء: رحب المجلس المركزي الأرثوذوكسي والجمعية الخيرية الوطنية الأرثوذوكسية في بيت لحم ولجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر الوطني لدعم القضية الأرثوذوكسية بقرار رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، ورئيس بلدية بيت جالا نقولا خميس، ورئيس بلدية بيت ساحور، مقاطعة استقبال موكب البطريرك ثيوفيلوس الثالث، في كل محطات الاستقبال وخصوصا في ساحة المهد، ومقاطعة العشاء البطريركي.

ودعا المجلس المركزي ولجنة المتابعة والجمعية الوطنية الأرثوذكسية جميع المؤسسات الأرثوذوكسية والأندية وجميع أبناء الكنيسة الأرثوذوكسية في فلسطين التاريخية إلى مقاطعة البطريرك ثيوفيلوس الثالث في احتفالات عيد الميلاد، وعدم منحه شرف الاستقبال في ساحة المهد على المستوى الشعبي، والمشاركة بالمسيرة الجماهيرية الحاشدة، تتقدمها الفرق الكشفية، والتي ستنطلق من دوار العمل الكاثوليك، بعيدا عن موكب البطريرك ثيوفيلوس الثالث المخلوع شعبيا ومؤسساتيا، مرورا بالطريق البطريركي التقليدي "راس افطيس"، وساحة النجمة وصولا إلى ساحة المهد، حيث سيقام احتفال جماهيري حاشد، بهذه المناسبة، مناهض لمشاركة البطريرك ثيوفيلوس في أعياد الميلاد.

مظاهرة ضد ثيوفولس على طول خط سير موكبه

وعلم أن أعداد كبيرة ستشارك في الاحتفالات الشعبية التقليدية في عيد الميلاد حسب التقويم الشرقي، بعيدا عن موكب البطريرك ثيوفيلوس، وفي التظاهر ضده، على امتداد المسافة بين دوار العمل الكاثوليك ودوار نيسان. وسيرفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وصور الرئيس الراحل ياسر عرفات وصور الرئيس محمود عباس، وشعارات مناهضة للبطريرك ثيوفيلوس وعمليات البيع والتسريب للأوقاف الأرثوذكسية في القدس ويافا وحيفا وطبريا وغيرها من المدن في فلسطين التاريخية.

في بيت لحم سيتم استقبال المواكب التقليدية السنوية تباعا، لمطران السريان الأرثوذكس، في حوالي الساعة الثامنة والنصف، يليه النائب البطريركي للأقباط، في حوالي الساعة التاسعة والنصف، كما سيتم استقبال البطريرك ثيوفيلوس الثالث، في الساعة الواحدة ظهرا، ومن ثم مطران الأحباش في الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وسيكون في استقبال مواكب مطران السريان الأرثوذكس، ومطران الأقباط الأرثوذكس، ومطران الأحباش الأرثوذكس، اليوم، محافظ بيت لحم اللواء البكري، ورئيس بلدية بيت لحم، وقائد الشرطة العقيد علاء الشلبي، وقائد المنطقة العميد الركن سعيد النجار، وممثلي وفعاليات المؤسسات والوجهاء في المحافظة، ورعايا هذه الكنائس الأرثوذكسية.