الاحتلال يهدم قاعة أفراح في الداخل المحتل

رام الله- وطن للأنباء: هدمت الجرافات الإسرائيلية فجر اليوم الأحد، قاعة للأفراح في مدينة باقة الغربية، وذلك بذريعة البناء دون تراخيص، علما أن القاعة موجود في المنطقة الصناعية، لكنها مقامة بالقرب من جدار الفصل العنصري.

وحسب شهود عيان، قامت الجرافات ترافقها وتحرسها معززة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة باقتحام المنطقة الصناعية في باقة الغربية، حيث قامت بمحاصرة قاعة أفراح سرايا الأصالة ومنعت من المواطنين دخول المنطقة أو الاقتراب من القاعة، فيما قامت الجرافات بهدم القاعة.