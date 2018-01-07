الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة ويسلم استدعاءات بسلواد

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددًا من المواطنين في اقتحامات مختلفة نفّذتها في الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوّة عسكرية اعتقلت الشاب صافي أيمن الطيطي (22عامًا)، واقتحمت منزل الشهيد خالد جوابرة في مخيم العروب شمال الخليل.

وفتّشت منزل المواطن نزار شحادة في الخليل، قبل مصادرة المبالغ المالية الموجودة في المنزل ومغادرة المكان.

كما اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية فجرًا بلدة سلواد شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وسلمت استدعاءات لثلاثة شبان.

وقال مصدر من البلدة إن الاحتلال اقتحم منزل الأسير المحرر سائد حماد وسلمه تبليغًا لمراجعة المخابرات في سجن "عوفر".

كما اقتحم الاحتلال منزل المحرر علاء حامد وسلمه تبليغًا لمراجعة المخابرات، وسلم تبليغا آخر للشاب عماد حماد.

فيما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في البلدة، بعد أن تصدى الشبان للجنود خلال اقتحامهم للمنازل ورشقوهم بالحجارة.