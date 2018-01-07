ظافر ملحم لوطن: عودة 50 ميجا واط من الكهرباء الى غزة اليوم

رام الله - وطن للأنباء: قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم لوطن للانباء، ان السلطة تبلغت صباح اليوم من الجانب الاسرائيلي بعودة 50 ميجا واط من اسرائيل الى قطاع غزة.

واوضح ملحم لوطن ان كمية الكهرباء (50 ميجا واط) ستصل اليوم الى قطاع غزة، مضيفاً "ان كل كيلو واط سيحدث فرقا في قطاع غزة نظرا للنقص الحاد في الكهرباء كبير جدا، واي ميجا واط سيزيد من ساعات الوصل، هذه الكمية سيكون لها تأثير ايجابي مهم على حياة المواطنين ".

وحول طبيعة النظام الذي سيتم العمل به في قطاع غزة بعد وصول 50 ميجا واط، قال ملحم، هذا سيتم تحديده حسب طاقة الاستهلاك، فاذا ما تم المحافظة على الطاقة وتغطية الكهرباء وترشيد استهلاك الكهرباء قد نصل الى 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات قطع.

وحول الخطوات القادمة التي تنوي سلطة الطاقة القيام بها لمواجهة ازمة الكهرباء، قال ملحم "جهزنا خطة تطويرية لقطاع الكهرباء ومعالجة الازمة في قطاع غزة، من بينها العمل على توسعة وتعزيز القدرة الانتاجية لمحطة توليد الكهرباء في غزة بالاضفة الى توسعة الربط مع الجانب الاسرائيلي وتقوية الخطوط المغذية من الجانب المصري، وتعزيز الانتاج من الطاقة الشمسية".

يذكر ان سلطات الاحتلال قلصت من كمية الكهرباء المزودة لقطاع غزة خلال شهر حزيران من العام الماضي بعد طلب رسمي من السلطة بتقليصها .