بدء محاكمة الشيخ رائد صلاح

القدس- وطن للأنباء: تعقد محكمة الاحتلال المركزية بحيفا صباح الأحد، جلسة محاكمة لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل شيخ الأقصى الأسير رائد صلاح.

وقال المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع عن صلاح في تصريح لوكالة "صفا"، إن الجلسة تبدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، بحضور الشيخ صلاح الذي سيضع ملاحظاته حول الملف، خاصة وأنه يتعلق بخطاباته وكلمات له متعلقة بالثوابت الإسلامية والوطنية.

وأوضح أنه سيتم خلالها الاستماع إلى شهود النيابة العامة الإسرائيلية في قضية الشيخ صلاح بالإضافة لشهادات عناصر شرطة.

وأضاف أنه وبعد الاستماع لشهادات النيابة سيتم تحديد جلسة أخرى لشهادات أخرى لنيابة الاحتلال، ومن ثم جلسة للاستماع لشهود طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح.

وأكد خمايسي أن الشيخ صلاح يتمتع بمعنويات عالية جدًا بالرغم من ظروف اعتقاله الصعبة وعزله وما يتعرض له، ورغم يقينه بأنه قضيته سياسية وأن القضاء الإسرائيلي لن ينصفه في هذه القضية، إلا أنه مصّر على كل خطاباته وعلى أن مثل هذه الخطابات التي تتضمن آيات قرآنية وأحاديث نبوية لا يمكن خلطها بأي قضايا سياسية أو التراجع عنها.

واقتادته للتحقيق، ثم مددت اعتقاله مرات عدة، وقررت الإبقاء على اعتقاله داخل السجن حتى انتهاء الإجراءات ضده بعد أن قدمت نيابة الاحتلال بحقه لائحة اتهام في 24 أغسطس المنصرم.

ويتهم الاحتلال الشيخ صلاح بـ"التحريض" خلال خطب وكلمات له قبل وبعد تشييع شهداء عملية الاشتباك المسلح في باحات المسجد الأقصى، والتي نفذها ثلاثة من أبناء مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل.