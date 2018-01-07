لماذا تستمر السلطة بمنح ثيوفيلوس الغطاء السياسي؟

رام الله - وطن للانباء: اثار الاستقبال الرسمي الذي حظي به البطريرك ثيوفيلوس الثالث، من الرئيس محمود عباس وقيادات في السلطة الفلسطينية ردود فعل شعبية وفصائلية غاضبة ومستاءة .

وجاء هذا الاستقبال رغم اعلان بلديات مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور مقاطعتها للبطريرك، ورفضها دعوته لتناول العشاء والصلاة، بسبب دوره في تسريب املاك واوقاف الكنيسة الارثوذكسية للمستوطنين، وهو الموقف الذي ينسجم مع الموقف الشعبي والحراك الارثوذكسي، والمؤتمر الوطني الذي شاركت به كافة الفصائل قبل شهور واوصى بمقاطعة ثيوفيلوس. فيما ظهر الرفض الشعبي بتظاهرات حاشدة ومحاولات لمنعه من الوصول الى كنيسة المهد، لولا تدخل الأمن.

وقال عضو المجلس الارثوذكسي عدي بجالي لـ"وطن للانباء" ان استقبال البطريرك من قبل السلطة امر مرفوض من قبلنا.

واضاف بجالي ان ثيوفيلوس يجب ان يفهم من السلطة الفلسطينية ويبلغ بقرار منعه من دخول الاراضي الفلسطينية.

واوضح بجالي انه لا يمكن تفهم اي غطاء لتبرير استقبال ثيوفيلوس، كحمله لجواز سفر دبلوماسي، او منصبه الديني.

واذا ما كان البطريرك ثيوفيلوس متورطا في بيع وتسريب الكثير من الاملاك الارثوذكسية لاسرائيل حسب ما ينشر بين الحين والاخر من وثائق، دون ان يتخذ بحقه اي اجراء رسمي، فهل هناك ما يجبره على وقف صفقاته؟

واوضح بجالي " لا شيء يمكن ان يجبر ثيوفيلوس عن عقد المزيد من الصفقات، في ظل الغطاء السياسي الذي يحظى به ".

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات لـوطن للانباء"، ان ما حدث من قبل السلطة ورئيسها باستقبال ثيوفيلوس شكل طعنة لكل الحراك الشعبي سواء الارثوذكسي او الفلسطيني ضد البطريرك لان بيع املاك الكنيسة هي قضية وطنية، والتفريط باي ممتلكات للكنيسة هو تفريط بالوطن والارض.

واضاف عبيدات ان كل الجماهير الشعبية اعلنت ان ثيوفيلوس خارج الصف الوطني لاقدامه على بيع املاك الكنيسة خاصة في مدينة القدس، واستقباله من قبل السلطة اصاب الجماهير بالاحباط.

واوضح عبيدات ان مصالح وقضايا فساد ورشاوى تربط بعض المتنفذين في الاردن والسلطة الفلسطينية بالبطريرك ثيوفيلوس، وقريبا سيتم الكشف عن هذه العلاقة والصفقات.

وحاولت وطن الاتصال برئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس حنا عميرة، لكنها لم تتمكن من ذلك.

وكان المجلس المركزي الأرثوذكسي الفلسطيني والشباب العربي الأرثوذكسي والحراك الشبابي ولجنة المتابعة ولجنة الحقيقة لقرارات المؤتمر الوطني الأرثوذكسي، دعت إلى مراجعة الحسابات مع البطريرك ثيوفيلوس الثالث وسحب الاعتراف الفوري به مقدمة لعزله ومحاكمته، مشيرة الى أنّ البيوعات التي قام بها ثيوفيلوس تتساوق وتكمل المشروع الصهيوني بتهويد مدينة القدس وتنسجم تماماً مع قرار ترامب الأخير باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

من جانبها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها أن بطريرك الروم الأرثذوكس " كيريوس ثيوفليوس" هو لص وفاسد وغير مرحب به في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويجب محاسبته ومحاكمته وإقالته من منصبه على تورطه في تسريب وبيع الأراضي والأوقاف العربية في فلسطين المحتلة ، فضلاً عن علاقاته المتشعبة مع دوائر الاحتلال خاصة الأمنية والعسكرية، داعية قيادة السلطة إلى الالتزام بموقف الإجماع الشعبي بعدم التعاطي معه أو استقباله ومقاطعته ومتابعة موضوع تسريبه ونهبه لأراضي الوقف العربية.

بدورها دعت حركة حماس في بيان لها جهاز القضاء الفلسطيني لتسريع الإجراءات القانونية والبت في القضايا المرفوعة ضد البطريرك ثيوفيلوس واتخاذ العقوبات الرادعة بحقه، مطالبة الكنيسة الأرثوذكسية بالاستجابة العاجلة لمطالب رعاياها ومؤسساتهم الدينية بعزل البطريرك ثيوفليوس ورفع الغطاء الكنسي عنه.