ماذا قال عزام الاحمد عن اجتماعه مع حسن نصر الله؟

وطن للأنباء: اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الاحمد اجتماعه مع الامين العام لحزب الله حسن نصر الله .

وقال الاحمد في لقاء مع اذاعة مونت كارلو الدولية ان لقاءه بحسن نصر الله جاء بناء على طلبه ، وقد حظي طلبه ترحيبا من قبلنا.

واضاف الاحمد ان نصر الله اكد دعمه لنا ودعمه للنضال الشعبي السلمي الذي نقوم به وحيا المواقف الفلسطينية، وهذه مواقف نتفق معها.

واشار الاحمد الى ان نصر الله قال لنا نحن معكم ولم يقل لنا تعالوا معنا ، وبالتال نحن منفتحون على جميع الجهود والطاقات العربية والاسلامية وكل حركات التحرر العالمي التي تدعمنا لمجابهة الاحتلال.