حكومة الاحتلال تحظر دخول اعضاء منظمات عالمية تؤيد ال BDS

وطن للأنباء: وفق ما نشرته القناة الاسرائيلية السابعة ، تواصل حكومة الاحتلال حربها المسعورة ضد حركة المقاطعة ( BDS ) .

واعلن الوزير الاسرائيلي غلعاد اردان، قائمة باسماء الشركات والجمعيات التي يحظر عملها ونشاطها في اسرائيل.

وانهت وزارة الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال وضع القائمة للجمعيات الاجنبية التي سيحظر نشاطها في الدولة العبرية، او دخول اعضاءها وقال الوزير غلعاد اردان ان صدور هذه القائمة هو خطوة اخرى من جانب اسرائيل لمحاربة البي دي اس، والتي تسعى في هدفها النهائي، كما قال ، تدمير اسرائيل كدولة يهودية . اما وزير الداخلية الاسرائيلي اريه درعي فقال انه سيستخدم صلاحياته لمنع دخول اعضاء المنظمات المذكورة في القائمة الى اسرائيل،

القائمة الشاملة :

في اوروبا :

منظمة التضامن فرنسا فلسطين

بي دي اس فرنسا

بي دي اس ايطاليا

لجان التنسيق الاوروبية من اجل فلسطين

اصدقا ءالاقصى

حملة التصامن ايرلندا فلسطين

لجنة فلسطين في النرويج

جمعية التضامن الفلسطينية في السويد

حملة التضامن مع فلسطين

جمعية وور ان وانت

حملة بي دي اس



في الولايات المتحدة:

لجنة خدمات الفرندز الاميركية

المسلمون الاميركيون من اجل فلسطين

شيفرة بنك

الصوت اليهودي من اجل السلام

الطلبة الوطنيون من اجل العدالة في فلسطين

الحملة الاميركية من اجل الحقوق الفلسطينية



في اميركا اللاتينية :

بي دي اس تشيلي

في جنوب افريقيا

بي دي اس جنوب افريقيا

اخرى :

لجنة البي دي اس الوطنية