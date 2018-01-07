استشهاد 14 لاجئاً فلسطينياً في سورية الشهر الماضي

وطن للأنباء: أعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أنه وثق استشهاد نحو "14" لاجئاً فلسطينياً خلال كانون الأول/ ديسمبر 2017، في حين استشهد "15" لاجئاً في الشهر ذاته عام 2016، وذلك جراء استمرار الصراع الدائر في سورية.

وأشارت مجموعة العمل إلى أن الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا خلال كانون الأول/ ديسمبر 2017 توزعوا حسب المكان على النحو التالي: : "8" لاجئين استشهدوا في حماة، ولاجئان لم يعرف مكان استشهادهما، ولاجئان استشهدا في دير الزور، وآخر في درعا، ولاجئ في إدلب.

فيما أشارت مجموعة العمل أن الضحايا "15" الذين استشهدوا في كانون الأول/ ديسمبر 2016 توزعوا حسب المدن السورية على النحو التالي: في ريف دمشق (4) لاجئين، فيما (4) آخرين في حمص، و(4) في أماكن متفرقة، وآخر في حلب، ولاجئ في دمشق، إضافة إلى لاجئ في دير الزور.

إلى ذلك أوضحت المجموعة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء استمرار الحرب في سورية قد بلغ . "3633" ضحية.