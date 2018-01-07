إدلب.. عشرات القتلى والجرحى بانفجار سيارة مفخخة محملة بأطنان من المتفجرات

وطن للأنباء: قُتل وجرح العشرات في انفجار سيارة مفخخة مركونة أمام سوبر ماركت في شارع الثلاثين بمدينة إدلب.

وانفجرت سيارة مفخخة بأطنان من المتفجرات قرب تجمّع مقار وسكن لفصيل أجناد القوقاز ما أدى إلى سقوط أكثر من 20 قتيلاً في حصيلة أولية وعشرات الجرحى.

واتهم ناشطون "هيئة تحرير الشام" بوضع السيارة المفخخة ردّاً "على تخاذل الفصيل إلى جانب فصائل اخرى في الانخراط إلى جانبها بالقتال على جبهة ريف ادلب الجنوبي الشرقي".

ويتواجد أجناد القوقاز بكثافة داخل مدينة ادلب، حيث اتخذوا من شارع الثلاثين مقراً أساسياً لتواجدهم مع عائلاتهم،بالإضافة إلى مناطق أخرى في المدينة.

(الميادين)