كاميرا وطن تستطلع آراء المواطنين حول توقعاتهم من اجتماع المجلس المركزي؟

رام الله-وطن للأنباء-خاص: مع بدء العد التنازلي لانعقاد الجلسة الاستثنائية للمجلس المركزي الفلسطيني المقررة في الـ 14 من الشهر الجاري، تجولت كاميرا وطن في شوارع مدينة رام الله، واستطلعت آراء المواطنين حول توقعاتهم من الاجتماع.

وفيما يعول الكثيرون على اتخاذ المجلس قرارات مصيرية رداً على قرار ترامب بشأن القدس، يرى آخرون أن الاجتماع لن يخرج بقرارات ترقى لمستوى الحدث.

والمجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة انبثقت عن المجلس الوطني الفلسطيني، ويتم تشكيله من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني "أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويتكونون من فصائل والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة".

ويناط بالمجلس المركزي اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها اللجنة التنفيذية في إطار مقررات المجلس الوطني، ومناقشة وإقرار الخطط التنفيذية المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط، والاطلاع على حسن سير عمل دوائر منظمة التحرير الفلسطينية.