الاغاثة الزراعية تسلم معدات فرن آلي للجمعية النسوية الخيرية في قرية الناقورة

وطن للأنباء: ضمن مشروع تعزيز المهارات الاقتصادية والانتاجية للمراة الريفية في قرية الناقورة، والممول من مؤسسة Ayto Donostia الاسبانية من خلال مؤسسة ACPP الاسبانية. قامت جمعية التنمية الزراعية ( الاغاثة الزراعية ) بتسليم فرن آلي لجمعية الجمعية النسوية الخيرية في قرية الناقورة بحيث تم تشغيل الفرن بكامل طاقته الانتاجية و ذلك بحضور اعضاء الهيئة الادارية للجمعية النسوية و ممثلين عن المجلس المحلي و الشركة الموردة للمعدات ( شركة حصاد ) و منسق الاغاثة الزراعية في نابلس ضرار ابو عمر و منسقة المشروع تماضر عقل و م . هيثم الزغير .

وقال منسق الاغاثة الزراعية في نابلس ضرار ابو عمر ان هدف المشروع هو تعزيز دور المرأة الريفية في الحياة الاجتماعية و الاقتصادية في قرية الناقورة بشكل خاص و المجتمعات المحلية التي تستهدفها الاغاثة الزراعية من خلال تدخلاتها بشكل عام ، واضاف ان مشروع الفرن الالي بلغت تكلفته حوالي 32000 يورو .

من جهتها توجهت رئيسة الجمعية شادية ابو حشيش بالشكر للاغاثة الزراعية على هذه المنحة، وتحدثت عن دور الاغاثة الزراعية في دعم المراة الريفية والمزارعين على امتداد الوطن، واعربت ايضا عن ثقتها بان هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في دور المراة في قرية الناقورة سواء من الناحية الاجتماعية او الاقتصادية.

و أضافت ابو حشيش ان لهذا المشروع اثر كبير على كل المستويات الحياتية من الناحية الصحية والتعليمية وتعزيز الامن الغذائي بالقرية والقرى المجاورة. كما ان هذا المشروع سيوفر اكثر من 50 فرصة عمل للنساء في القرية بشكل مباشر وغير مباشر .

يشار الى أن الإغاثة الزراعية كانت قد قدمت منح لجمعيات تعاونية و نسوية خلال العام الماضي في محافظة نابلس و هي جمعية بيت فوريك و جمعية عصيرة الشمالية .