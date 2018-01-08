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مقتل مواطن على يد زوجته بغزة والشرطة تفتح تحقيقاً

08.01.2018 05:26 PM
مقتل مواطن على يد زوجته بغزة والشرطة تفتح تحقيقاً

غزة- وطن للأنباء: قُتل المواطن (ع، د) 52 عاماً، على يد زوجته بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم أيمن البطنيجي إن المباحث العامة تلقت بلاغاً، يوم السبت الموافق 2018/1/6، يفيد بتغيب المواطن المذكور منذ عدة أيام.

وأضاف أنه أثناء عمليات البحث والتحقيق تبين أن المواطن المذكور قُتل بتاريخ 2018/1/1، وأفادت التحقيقات الأولية أن زوجته وتدعى (ج، د) 37 عاماً، قامت بقتله ودفنه بمساعدة شخص آخر يدعى (ز، ق) 37 عاماً، حيث جرى اعتقالهما ظهر اليوم الإثنين 2018/1/8.

وأكد البطنيجي أن المباحث العامة والنيابة العامة تستكملان عملية التحقيق وعرض جثة القتيل على الطب الشرعي.

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