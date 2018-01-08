مصطفى: 200 مليون دولار للاستثمار في الطاقة البديلة



رام الله- وطن للأنباء: أعلن رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى أن السنوات القادمة ستشهد استثمار200 مليون دولار في مجال الطاقة المتجددة .

وبين مصطفى في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاثنين، أن المرحلة الأولى من الاستثمار بالطاقة المتجددة بدأت بالفعل بخمسين مليون دولار، إضافة إلى وجود ثلاثة مشاريع حيز التنفيذ بالطاقة الشمسية في كل من النويعمة شمال أريحا وطوباس وجنين.

وأشار إلى وجود مجموعة من الخطوات للمرحلة القادمة منها :الإعلان عن مخطط لمحطة توليد كهرباء في شمال الضفة بالطاقة التقليدية، موضحا أن التركيز الآن هو على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية رغم التحديات المتمثلة بعدم وفرة الأرض جراء الاحتلال وسيطرته على المناطق المصنفة "ج".

ولفت مصطفى إلى أن صندوق الاستثمار أعلن استعداده وبشكل سريع لبناء محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية في قطاع غزة داعيا إلى توفير الأراضي اللازمة لهذا الغرض.