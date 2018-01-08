مركز الهبة للمساعدة على الحمل يحتفل .. بمناسبة مرور 22 عاماً على تأسيسه

وطن للأنباء: تحت شعار "خبرة العالم بين يديك" أحتفل مركز الهبة للمساعدة على الحمل بمناسبة مرور 22 عاماً على تأسيسه، وبالعيد الواحد وعشرون لأول طفل أنابيب ناجح بالمركز، وذلك يوم الخميس الماضي في فندق الكرمل برام الله، وجاء هذا الإحتفال تحت رعاية وبحضور وزير الصحة، الدكتور جواد عواد، وبحضور د.نظام نجيب، نقيب الأطباء، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية وممثلي المؤسسات المعنية بالإضافة للأسر المستفيدة من خدمات المركز، والتي كان للمركز الفضل بعد الله في علمليات معالجة العقم لديها والإنجاب.

هذا وقد إفتتاح الحفل، د.عدوان البرغوثي، مدير المركز، حيث تحدث في كلمته عن الدور الذي يقوم به المركز وعن الأثر الإيجابي في مساهمته بإرتفاع نسب النجاح لمعالجة حالات العقم والمساعدة على الإنجاب على مدار السنوات الماضية، مؤكداً بأن هذه النسب المرتفعة جعلت المركز يضاهي أكبر المراكز العالمية نجاحاً في هذا المجال، خاصةً وأن المركز يبحث دائما عن أحدث التقنيات وعن آخر ما توصل له العلم في هذا المجال، ليرسم البهجة على وجوه الأهالي من خلال مساعدتهم على الإنجاب.

كما شكر د.عدوان البرغوثي، كل الحاضرين مثمناً للوزير مشاركته ورعايته للحفل، كما وشكر جميع الحضور والأهالي، معلناً عن جوائز عينية للأطفال، وذلك بفتح حساب لكل طفل بمبلغ توفير مقداره 50 دينار أردني لدى بنك القدس. كما وشكر د. البرغوثي الشركات والمؤسسات الراعية للحفل، شركة سيزر هيلث، شركة مركسرونو، شركة ترانزميد، شركة أوسطية قشوع، وبنك القدس.

وأما وزير الصحة فقد شكر في كلمته، المركز على جهوده الملموسة في والتي تظهر جلياً من خلال النسب العالية التي يحققها المركز، كما وشكر نقيب الأطباء المركز وطواقمه الطبية والإدارية على جهودهم وعطائهم.