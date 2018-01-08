تيسير خالد: بعد القدس جاء دور الاحتلال على وكالة الغوث

وطن للأنباء: كتب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي معلقا على قرار الادارة الاميركية حجب حصتها السنوية عن وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين يقول : "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( اونروا ) ، التي تشكلت في الثامن من كانون اول 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين ، الذين هجرتهم اسرائيل من ديارهم وممتلكاتهم بالقوة العسكرية الغاشمة ، تزعج بنيامين نتنياهو ، لأنها ببساطة الشاهد الدولي الحي على جرائم التهجير وسياسة التطهير العرقي والتدمير المنهجي للقرى والبلدات الفلسطينية ، التي صاحبت قيام وتأسيس اسرائيل".



وأضاف : رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، يكرر من جديد دعوته لتصفية وكالة (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة ، بعد أيام من تهديد أميركي بقطع المساعدات عن الفلسطينيين . فقد قال في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته أنه يتفق تماماً مع انتقادات الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب القوية للأونروا باعتبارها منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ، وتديم أيضاً رواية ما يسمى بحق العودة ، ولذا يجب أن تزول الأونروا من الوجود".

ويتابع: بينما يحصل ملايين من اللاجئين حول العالم على مساعدات من مكتب المفوضية العليا للاجئين ، فإن الفلسطينيين وحدهم لديهم منظمة مخصصة لهم تتعامل مع "أبناء أحفاد اللاجئين، وهم ليسوا لاجئين ". ودعا إلى إنهاء هذا الوضع، واصفاً إياه بـ "السخيف".

وختم تيسير خالد مدونته بالقول "الجديد في الموقف الاسرائيلي أنه يأتي بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي وتنحيتها بالتالي عن جدول اعمال المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، في تواطؤ يوضح عناصر صفقة القرن الاميركية لتصفية القضية الفلسطينية ، فقد كان نتنياهو في حزيران من العام الماضي ، قد بحث القضية مع السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي . كما كان ترامب قد هدّد في الثالث من كانون الثاني الجاري ، بقطع المساعدات المالية الأميركية التي تزيد على 300 مليون دولار سنوياً للفلسطينيين ، بسبب عدم إظهارهم التقدير أو الاحترام لرغبات إدارته ، مؤكداً في تغريدة له أنهم لا يرغبون بالتفاوض مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق سلام. وهكذا بعد القدس يأتي الدور على وكالة الغوث باعتبارها الشاهد على جريمة التهجير والتطهير العرقي".