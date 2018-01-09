بالفيديو...لين قالت لوطن قبل عامين: "أخيرا أجاني اخ" واليوم أصبح أخوها وحيدا..

وطن للأنباء: "أخيرا أجاني أخو"، هكذا عبرت لين قبل عامين، خلال مقابلتها مع وطن؛ عن فرحتها بقدوم أخيها محمد إلى الحياة.

فبعد 12 عاما من العيش وحيدة بلا اخت او اخ يؤنس طفولتها، جاء محمد بنطفة مهربة، من والدها الاسير سائد صلاح، المحكوم 27 عاما، وحقق حلمها بالأخوة.

وطن تلقت دعوة في ذلك اليوم من المستشفى التخصصي العربي في مدينة نابلس؛ من أجل تغطية ميلاد الطفل السابع والاربعين بالنطف المهربة، من الأسرى البواسل في سجون الاحتلال؛ فلبت الدعوة بكل سرور، وذهبت الى نابلس لتغطية هذا الحدث الجميل ونقل فرحة عائلة فلسطينية بمولودها الذي جاء رغما عن أنف السجان.

اليوم وبعد عامين على تلك الحادثة؛ فجعت العائلة ذاتها بانتحار لين"14 عاما"، ويشير البيان الاولي للشرطة ان الطفلة انتحرت بسبب تدني علاماتها المدرسية في شهادة الفصل الأول، فيما لا يزال التحقيق جاريا في ظروف وفاتها.

لين التي لم تسع فرحتها الارض وما عليها بقدوم اخيها محمد قبل عامين، والتي وعدت خلال مقابلتنا معه انها ستظل تروي له قصص والدهما وبطولاته، رحلت اليوم لتترك محمد يعيش طفولته وحيدا، تماما كما عاشت هي.

وأفاد الناطق باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات بأن الشرطة والنيابة العامة في جنين تحققان بظروف وملابسات وفاة طفلة 14عام من سكان مدينة جنين.

وأضاف ارزيقات أن الطفلة وصلت لمشفى جنين الحكومي متوفية في ساعات مساء امس الاحد.

والضحية هي الطفلة لين سائد محمد صلاح 14 عام من قرية كفر دان قرب جنين وقامت بشنق نفسها مساء امس بسبب تدني علاماتها المدرسية علما ان والدها معتقل لدى قوات الاحتلال ومحكوم 27 عام ولها شقيق عمره عام تقريبا تم انجابه عن طريق النطف المهربة.