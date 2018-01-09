إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق خانيونس

غزة- وطن للأنباء: أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، شاب، برصاص قوات الاحتلال، إضافة إلى آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت، شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتواجدة في الأبراج العسكرية وبالدبابات على الشريط الحدودي، شرق خان يونس، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على مجموعة من الشبان، قرب السياج الفاصل، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة للعلاج، وحالته وصفت بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.