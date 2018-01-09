الحساينة يبحث مع ممثل سنغافورة التعاون في قطاع البنية التحتية

رام الله- وطن للأنباء: بحث وزير الاشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة، اليوم الثلاثاء، مع ممثل سنغافورة هوازي دايبي، سبل التعاون في قطاع البنية التحتية ورفع قدرات الكوادر البشرية للوزارة .

وقال الحساينة: إن الوزارة تسعى للاستفادة من التجربة السنغافورية، وتعزيز مستوى التعاون بين البلدين، كون أن سنغافورة نهضت من تحت الرماد، وأصبحت ضمن الدول الأفضل في العالم اقتصاديا وتعليمياً، وكانت نهضتها نموذجاً يحتذى به من كافة دول العالم.

واستعرض الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيين، موضحاً أن الاحتلال يضع العقبات أمام تطوير كافة القطاعات، خاصة قطاع البنية التحتية، ويقطع أوصال الاراضي الفلسطينية لعدم تحقيق التواصل الجغرافي.

بدوره، قال ممثل سنغافورة: إن بلاده تسعى لتعزيز الثقة والتعاون مع الوزارة في المجالات التدريبية ورفع القدرات لتطوير العمل المؤسسي.