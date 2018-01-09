السيسي يبحث مع ملك الأردن تطورات القضية الفلسطينية

وطن للأنباء: بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، خلال اتصال هاتفي، تطورات القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الاتصال الذي تلقاه الرئيس السيسي من العاهل الاردني تناول آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلاً عن بحث سبل التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن، بالإضافة الى أوجه التعاون الثنائي في المجالات المختلفة.

وأضاف إن الزعيمان اتفقا على الاستمرار في التشاور المكثف بين الجانبين، وتنسيق الجهود المشتركة لما فيه صالح البلدين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.