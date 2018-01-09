الشرطة تكشف ملابسات سرقات في الرام وبيت لحم

رام الله-وطن للأنباء: كشفت الشرطة ملابسات سرقة أجهزة لوحية من مركز الإحصاء الفلسطيني، فرع القدس، في بلدة الرام شمال المدينة.

واوضحت في بيان لها، أنه وبعد إجراءات البحث والتحري توصلت شرطة المباحث العامة إلى معلومات تفيد ببيع بعض الأجهزة في أحد المحلات الخلوية في مدينة رام الله، وتم استدعاء صاحب المحل، والذي أفاد بشرائه أحد عشر جهازا من الأجهزة من المشتبه بها.

وأضافت أنه تم القاء القبض على المشتبه بها، وبسؤالها بينت أنها هي من قامت بالدخول إلى مركز الإحصاء قبل نهاية الدوام، مستغلة وجود معاملة لها، وسرقة 32 جهازا لوحيا، وتم ضبط باقي الأجهزة بحوزتها.

كما ألقت الشرطة القبض على شخص يشتبه به بتجارة وحيازة مواد مخدرة، من نوع القنب الهندي المهجن (هايدرو)، وبذور مادة القنب الهندي المخدرة، وأدوات للتعاطي في منزله شرق مدينة البيرة.

وذكرت الشرطة، أنها تلقت معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بتجارة مواد مخدرة في منزله بقرية شرق مدينة البيرة، وبعد اجراءات والبحث والتحري، توجهت شرطة مكافحة المخدرات إلى المنزل، وبتفتيشه تم ضبط مواد من نوع القنب الهندي المهجن، و450 بذرة من مادة القنب الهندي المخدرة وأدوات للتعاطي.

وفي حادثة أخرى، كشفت الشرطة ملابسات سرقة أدوات بناء بقيمة 10 آلاف شيقل من داخل مشروع قيد الإنشاء، وألقت القبض على شخص يشتبه به بالسرقة.

وذكرت أنها تلقت شكوى من مواطن قبل عدة أيام حول قيام مجهولين بالدخول إلى مشروع قيد الإنشاء في بيت لحم، وسرقة أدوات بناء، وبعد إجراءات البحث والتحري تم الاشتباه بشخص من سكان المحافظة، ثم إلقاء القبض عليه، وبسماع أقواله اعترف بعملية السرقة، كما ضبطت جزء من المسروقات داخل منزله.