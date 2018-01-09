إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات شرق بيت لحم

رام الله-وطن للأنباء: أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، الشاب قصي محمد العمور (20 عاما) بعيار ناري في القدم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية بحسب وفا ، بأن مواجهات اندلعت على المدخل الغربي لبلدة تقوع تحديدا في محيط البلدية، بين الشبان وقوات الاحتلال التي فتحت نيران أسلحتها من رصاص حي ومعدني مغلف بالمطاط وقنابل غاز وصوت، ما أدى الى إصابة الشاب قصي برصاصة حي في القدم، نقل الى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وصفت حالته بالمستقرة، كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، عولجوا ميدانيا.