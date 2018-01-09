الاحتلال يقمع مسيرة في الخليل منددة بقرار ترمب بشأن القدس

الخليل-وطن للأنباء: قمعت قوات الاحتلال مسيرة مساء اليوم الثلاثاء، منددة بإعلان الرئيس الأميركي ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في الخليل.

وانطلقت المسيرة التي دعت اليها حركة فتح من دوار ابن رشد وصولا الى مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ومشاعل، ولافتات تندد بإعلان ترمب، وصور القدس عبارات تؤكد عروبة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وفور وصول المسيرة مدخل شارع الشهداء قرب ما يسمى حاجز "الكونتينر" المؤدي الى تل الرميدة وشارع الشهداء، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام صوب المشاركين فيها ما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات اختناق.