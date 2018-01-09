الاحتلال يصادق غداً على بناء 1285 وحدة استيطانية بالضفة

رام الله-وطن للأنباء: قالت القناة العبرية العاشرة أن وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي، افيغدور ليبرمان سيعرض غداً الأربعاء على مجلس التخطيط الأعلى للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية المصادقة على بناء 1285 وحدة استيطانية جديدة.

ووفقاً للقناة العبرية، فسيتم المباشرة ببناء الوحدات الاستيطانية فوراً لينتهي البناء حتى نهاية العام الحالي 2018 .

كما سيتم المصادقة على 2500 وحدة استيطانية في إطار التخطيط لبنائها في 20 مستوطنة في مستوطنات الضفة الغربية.