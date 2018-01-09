صور.. الاحتلال يعلن مقتل مستوطن بعملية اطلاق النار جنوب نابلس

رام الله-وطن للأنباء: أعلنت وسائل اعلام اسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، مقتل المستوطن الذي أصيب في عملية اطلاق نار على مركبته قرب مستوطنة "حفات جلعاد" المقامة على أراضي مواطني قرية جيت جنوب نابلس.

وكان موقع "0404" العبري المقرب من الجهات الامنية الإسرائيلية أكد إن "مستوطناً أصيب في العملية، وتم نقله الى مستشفى كفار سابا لتلقي العلاج من قبل نجمة داوود الحمراء وأن حالته صعبة جداً .

و وفقاً للاعلام العبري، فإن مستوطناً أصيب بجراح حرجة في الصدر و الرقبة، و أن الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان لنقل الإصابات، الى المستشفى، و أعلن لاحقاً عن مقتله.

و بحسب المصادر العبرية، فإن منفذي العملية انسحبوا بسلام من المكان.

المتحدث بلسان جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي قال إن "الحديث يدور عن تعرض مركبة لإطلاق نار مما أدى الى إصابة مستوطن بجروح بالغة، نقل على اثرها لتلقي العلاج في المستشفى".

يشار إلى أن أجواء مدينة نابلس تشهد تحليقاً مكثفاً لمروحيات جيش الاحتلال، للبحث عن منفذي العملية .