نابلس:مواجهات عنيفة عقب اقتحام قوات الاحتلال لعدة قرى

وطن للأنباء: اندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم الثلاثاء بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس عقب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لعدة قرى في نابلس إثر مقتل مستوطن "إسرائيلي" في عملية إطلاق نار استهدفت سيارة مستوطنين على مفرق "جيت- صرة"، الواقع بين مدينتي نابلس و قلقيلية.

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى "تل وصرة" غرب نابلس، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين جيش الاحتلال والشبان.

وقالت: إن قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الغربية من مدينة نابلس صادرت كاميرات المراقبة من منطقتي المخفية ورفيديا"

وذكرت أن العشرات من المستوطنين يتجمعون على حاجز حوارة جنوب نابلس تمهيداً لاقتحام المدينة.

فيما نشرت وسائل إعلام عبرية، عن رئيس وزارة الحرب "الإسرائيلية" افغدور ليبرمان قال: لقد اوعزت للجيش للعمل بقبضة من حديد" مؤكداً أن منفذ العملية سيدفع ثمناً باهظاً.