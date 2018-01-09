أبو عبيدة عن عملية نابلس: ما تخشونه قادم

رام الله-وطن للأنباء: قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إن عملية إطلاق النار في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة والتي أدت إلى مقتل مستوطن هي أول رد عملي بالنار.

وأكد الناطق باسم القسام "أبو عبيدة" في تصريح صحفي الليلة، على أن "الرد جاء لتذكير قادة العدو ومن وراءهم بأن ما تخشونه قادم، وأن ضفة العياش والهنود ستبقى خنجرًا في خاصرتكم".

وكان مستوطن إسرائيلي قتل مساء الثلاثاء في عملية إطلاق نار غرب قرية "تل" جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة الثانية العبرية أن عملية إطلاق النار وقعت على مدخل البؤرة الاستيطانية "جفات جلعاد" إلى الغربي من قرية تل وأدت إلى إصابة مستوطن بجراح بالغة حتى أعلن عن مقتله.