وسط تحريض احتلالي مكشوف.. اهالى غرب نابلس يتعرضون للبطش

رام الله- وطن للأنباء: بعد تنفيذ عملية اطلاق نار على مستوطن وقتله امس على طريق مستوطنة "يتسهار"، اعلن جيش الاحتلال الجزء الغربي من منطقة نابلس منطقة مغلقة حتى اشعار اخر، او ربما حتى ايجاد منفذي العملية، الذين يستترون في ظلال شجرة زيتون يعلم الله وحده في اي بقعة من ارض فلسطين تقع.

تواصلنا في "وطن" مع اهالي القرى المغلقة عسكريا بأمر من الاحتلال، ووصلتنا صور الاغلاقات والحواجز والتضييق على حركة الاهالي من موظفين وعمال، وتحدثنا الى الصحفي شاهد العيان واحد سكان قرية صرة احمد العلي الذي وضعنا في صورة الوضع العام.

فقال، حيث يتواجد على تلة مقابلة بشكل مباشر لشارع "يتسهار" الذي حدثت فيه العملية، "هناك تواجد لمركبات مدنية تابعة للمستوطنين، وعدد من دوريات جيش الاحتلال، مجتمعين في منطقة العملية، حيث تم نصب خيمة من قبل المستوطنين، ويرجح ان يتم دفن القتيل في المكان".

واشار الى ان شارع "يتسهار" مغلق بشكل كامل امام المركبات، وهناك حاجز احتلالي على مفرق "يتسهار" الفاصل بين "يتسهار وقريتي جيت و صرة، يمنع الدخول للمنطقة ولكن يُسمح بتحرك المركبات مابين قرية صرة وجيت، لكن بعد ان يخضع لعملية تفتيش دقيقة من قبل جنود الاحتلال، المتواجدين على الحاجز الاسمنتي الذي تم نصبه صباح اليوم وهذا يشير الى نية الجيش اعتماده كحاجز دائم.

وتحدث عن ان المنطقة في ساعات الصباح الاولى كانت تعيش وضعا صعبا واغلاقا محكما جدا، ولكن مع حلول التاسعة صباحا نصب الاحتلال حاجزا على مدخل قرية صرة ومنع السكان من التوجه لمدينة نابلس، وهذا الامر استمر قرابة الساعة، ثم عادوا وفتحوا الطريق، اعتقد ان الامر مرتبط بالقراءات الامنية لجيش الاحتلال، وهذا يحكم احكامه اغلاقه على قرية دون اخرى.

واضاف العلي ان الطريق الرئيسي لقرية صرة مفتوحة، اهالي قرية تل اتخذوا قرية صرة ممرا ليصلوا مدينة نابلس، لان الطريق من جهة المخفية مازالت مغلقة.

واوضح أن طريق "يتسهار"، هي الطريق الخلفي لقريته صرة، وهي شارع حيوي يربط المدن بين قلقيلية وطولكرم الذاهبين الى رام الله، فيسلكوه كطريق مختصر، وهو طريق مختصر لغالبية سكان قرى نابلس في الجزء الغربي.

هذا الطريق من الممكن ان يشكل ازمة للقادمين من قرى قلقيلية على وجه الخصوص.

وعن الاعتقالات والاقتحامات، قال ان قرية تل تعرضت لعملية اقتحام ومداهمة وتفتيش في البيوت امتدت حتى الثانية فجرا.

واكد شهود عيان من عمال الداخل المحتل من قرية صرة، اعتقال عدد من العمال وتم اطحابهم الى دوريات عسكرية معصوبي العينين ومقيدين.

ويخشى اهالي القرى والبلدات في غرب نابلس من تنفيذ المستوطنين اعتداءات دموية ضدهم، خلال الايام المقبلة، وهو ما لم يخفه قادة المستوطنين. بل ان التحريض يصدر عن وزراء في حكومة الاحتلال.

ويذكر ان ما يعرف بشارع يتصهار الذي يبدأ من بلدة حوارة ويتجه غربا ، قد اقيم على اراضي قرى صرة، جيت، فرعتا، تل.

تصوير: علاء بدارنة