الأمين العام لاتحاد المحامين العرب يعين ممثل دائم له في مدينة القدس

رام الله - وطن للأنباء: اعلن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب وفي سابقة تاريخية وتنفيذا لقرارات الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تعيين المحامي المقدسي أحمد النتشة ممثلا خاصا له في مدينة القدس، كما تم انشاء صندوق دعم للقضية الفلسطينية وتفعيله بالمحافل والمنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية، وتشكيل لجنة قانونية تسمى "لجنة القدس" تعمل على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية اللازمة لمجابهة قرار ترامب.

جاءت هذه القرارات بعد عدة طلبات تقدم بها نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب لتسليط الضوء على مدينة القدس ولتكون هي القضية الأولى في كافة اجتماعات اتحاد المحامين العرب.

بدوره اشاد نقيب المحامين بهذه الخطوة وسرعة تنفيذها لما لها من أهمية في دعم القضية الفلسطينية ومدينة القدس.

من جانب آخر وتنفيذا لتوصيات الأمانة العامة للاتحاد نظمت نقابة المحامين الفلسطينيين يوم أمس وقفة احتجاجية امام القنصلية الأمريكية في مدينة القدس بالتزامن مع وقفات احتجاجية تنظمها نقابات المحامين في العالم العربي للتاكيد على عروبة مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وتنديدا بالغطرسة الأمريكية والجبروت الصهيوني.

وشارك بهذه الوقفة نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات والعديد من المحامين الذين استطاعوا الوصول الى مدينة القدس.

وأكد عبيدات خلال الوقفة بأن نقابة المحامين الفلسطينيين حاضرة في قلب المدينة المقدسة وستبقى تناضل من داخل مدينة القدس، وستعمل بكافة الأمكانيات المتاحة من أجل الدفاع عن مدينة القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتوجه بالدعوة لكافة الزميلات والزملاء الذين يستطيعون الوصول الى مدينة القدس بالمشاركة بكافة الفعاليات التي يعلن عنها في المدينة، كما دعا الأحرار في هذا العالم لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة الادارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني.