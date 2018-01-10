ضبط وإتلاف حوالي 300 كغم مواد تموينية في محافظة جنين

رام الله - وطن للأنباء : أتلفت الضابطة الجمركية وقسم صحة بلدية جنين اليوم حوالي 300 كغم مواد تموينية منتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الادمي في جنين.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية أنه ومن خلال الجولات التفتيشية على أسوق مدينة جنين من قبل الضابطة الجمركية وقسم صحة بلدية جنين تم ضبط 300 كغم فريكة و10 كغم لوز منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبناء عليه تم إتلاف الكمية حسب الأصول وإستكمال الإجراءاتك اللازمة .