الاحتلال يبني أنفاقاً ضخمة أسفل القدس المحتلة

رام الله - وطن للأنباء: قالت صحيفة هارتس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستشرع في بناء أنفاق ضخمة أسفل مدينة القدس المحتلة، لحل مشكلة عدم كفاية المقابر اللازمة لدفن الموتى من الإسرائيليين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "مع وجود 4 آلاف حالة وفاة سنوياً في إسرائيل، ليس من المستغرب أن أكبر مقبرة في القدس، أصبحت خارج القدرة على الاستيعاب، وأن هذه المشكلة دفعت منظمة "هيفرا كاديشا" اليهودية المتخصصة في الدفن للتخطيط لنظام الدفن متعدد الطوابق في 4 أو 5 مستويات، الواحد تلو الآخر".

وأضافت أن المشروع يتشكل تحت الأرض حالياً ببناء أنفاق ضخمة، ومن المتوقع أن يشهد أول جنازات خلال عام، متوقعة أن يتم حل مشكلة نقص المدافن لفترة تتراوح بين 12 و14 عاماً من خلال حلين، هما الأبنية الجديدة والأنفاق.

ويطرح هذا المشروع الإسرائيلي مزيداً من العقبات أمام وضع مدينة القدس المحتلة، حيث أن إسرائيل ستستولي على عشرات الدونمات من أراضي مدينة القدس المحتلة، للبدء في تنفيذ المشروع.

وبدأت إسرائيل تنفيذ مشاريع في القدس والضفة الغربية كانت حبيسة أدراج المسؤولين الإسرائيليين، بعد إعلان الرئيس الأمريكي بشأن القدس واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.