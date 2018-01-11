اعتقالات واسعة تطال باحثًا من نابلس ومحاضرًا في جامعة بيرزيت

رام الله- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، باحثا في الشأن الاسرائيلي من نابلس فيما شنت حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة في الضفة.

وافادت الاعلامية اميمة صوالحة ان قوة للاحتلال اقتحمت منزلهم فجر اليوم، في مدينة نابلس واعتقلت زوجها الباحث في الشأن الاسرائيلي عزام فوزي ابو العدس والذي لم يمض على اطلاق سراحه سوى 5 اشهر وعشرة ايام.

وفي بلدة عصيرة القبلية قضاء نابلس تم اعتقال الشاب سيف باسم صالح بعد اقتحام منزل عائلته في القرية.

وهاجم مستوطنون الليلة منزل المواطن علي شناعه من قرية فرعتا قضاء قلقيلية مما تسبب باضرار في محتويته وتحطيم زجاج ونوافذه.

وتم اعتقال الدكتور المحاضر في جامعة بير زيت والاسير المحرر مجدي مفارجه بعد استدعاءة يوم أمس من قبل مخابرات الاحتلال.

وفي بلدة النبي صالح اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد التميمي ،نجل الناشطة منال التميمي بعد مداهمة منزلهما، فيما شهدت بلدة راس كركر اقتحام اخر لدوريات الاحتلال. واشعل شبان النيران على السياج الأمني لمستوطنة بيت ايل قرب قرية دورا القرع شمال مدينة رام الله.

وداهمت قوات الاحتلال قرية دير نظام واعتقلت كلا من عبد الله خير التميمي (١٨ عاما) وعبد اللطيف عبد الفتاح التميمي (٢٦عاما) ومؤمن محمود التميمي (١٩عاما) واياس محمود التميمي (١٧ عاما)، من منطقة واد السمن جنوب الخليل ، وفتشت العديد من منازل المواطنين وعاثت بها فساداً وتخريباً، عرف منها منازل كل من عبد ،وصلاح ،وبلال ابو تركي . كما تم اقتحام منطقة عصيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل ، ما ادى لاندلاع مواجهات في المكان.

واعتقلت سلطات الاحتلال ناصر قوس مدير نادي الأسير بالقدس، وناصر عجاج مستشار محافظ القدس.

وفي بيت لحم داهمت منزل المواطن معاذ موسى طقاطقة خلال اقتحامها لبلدة بيت فجار قضاء بيت لحم ، وهو شقيق المُبعد الي غزة محمد طقاطقة ، حيث عبثت بمحتويات المنزل وقامت بإستجواب سكانه عن المبعد محمد .