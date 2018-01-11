التعادل السلبي يؤجّل الحسم بين تشيلسي وأرسنال

وطن للأنباء- وكالات: تعادل فريق تشيلسي مع ضيفه وجاره اللندني أرسنال بدون أهداف مساء الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج" في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وتقام مباراة الإياب يوم الرابع والعشرين من شهر يناير الحالي على ملعب "الإمارات".

وأشرك مدرب تشيلسي أنتونيو كونتي قوّته الضاربة بوجود ألفارو موراتا، وإيدن هازارد، ولاعب الوسط المتأخّر نجولو كانتي، وصانع اللعب الإسباني سيسك فابريجاس.

أما تشكيلة أرسنال، فخلت من اسم الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز الذي جلس على مقاعد البدلاء، ولعب مكانه النيجيري أليكس أيوبي، وأخذ الكولومبي دافيد أوسبينا مكان التشيكي بيتر تشيك بين الخشبات الثلاث، فيما ارتدى لاعب الوسط جاك ويلشير شارة القائد.