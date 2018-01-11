ريال مدريد يتعادل مع نومانسيا في كأس إسبانيا

وطن للأنباء- وكالات: تأهل فريق ريال مدريد مساء الأربعاء للدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد تعادله مع نومانسيا بهدفين لمثلهما، ليصل مجموع مباراتي الذهاب والاياب خماسية لهدفين لصالح الفريق الملكي.

وأحرز لوكاس فاسكيز هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 11، و59 على التوالي، فيما سجل جيليرمو فرنانديز هدفي نومانسيا بالدقيقتين 45، و82 على الترتيب.

ودخل لاعبو زين الدين زيدان المباراة بهدف تقديم أداء جيد من أجل مصالحة الجماهير، بعد النتائج المخيبة في الفترة الماضية، آخرها التعادل مع سيلتا فيجو في "الليجا".

وغاب عن قائمة ريال مدريد كلاً من كرستيانو رونالدو، ولوكا مودريتش، ومارسيلو، وجاريث بيل، فضلاً عن استبعاد سيرجيو راموس بسبب الإصابة.