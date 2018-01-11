الهند تعيد النظر في صفقة الصواريخ مع إسرائيل وقد تنجزها

وطن للأنباء- وكالات: بعد بضعة أيام من إلغاء الهند صفقة الصواريخ مع "رفائيل – شكبة تطوير الوسائل القتالية" الإسرائيلية، تدرس إمكانية الحصول على صواريخ مضادة للدبابات عن طريق قناة حكومية، حسبما أفادت صحيفة "إنديان إكسبرس".

يشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، سوف يتوجه الأسبوع القادم إلى الهند في زيارة رسمية يتوقع أن يناقش خلالها تعزيز العلاقات الأمنية بين الهند وإسرائيل.

وبحسب الاقتراح الأصلي، فقد خططت الهند لشراء الصواريخ للجيش بقيمة 500 مليون دولار، بموجب صفقة بين الجيش الهندي و"رفائيل".

وبحسب مصادر هندية رسمية، فإن الحكومة تدرس اليوم إمكانية شراء الصواريخ من إسرائيل عن طريق قناة حكومية مثلما فعلت في صفقة الطائرات الفرنسية.

وكان قد نشر في تشرين الثاني/نوفمبر في وسائل الإعلام الهندية أن وزارة الدفاع الهندية تنوي إلغاء صفقة الصواريخ، التي كان يفترض أن تتسلم الهند، بموجبها، 8 آلاف صاروخ مضاد للدبابات من طراز "سبايك"، و 300 منصة إطلاق.

وبحسب وسائل الإعلام الهندية، فإن اقتراح "رفائيل" واجه مصاعب بعد أن رفضت الشركة الالتزام بتسليم الهند تكنولوجيا إنتاج الصواريخ بشكل كامل.

يشار إلى أن الشركة الإسرائيلية قد فازت بالمناقصة عام 2015 بعد أن تغلب الصاروخ الذي أنتجته على صواريخ أميركية وأوروبية في تجارب أجراها الجيش الهندي. وبعد إلغاء الصفقة، توجهت وزارة الدفاع الهندية إلى مختبرات محلية من أجل تطوير صواريخ مماثلة بالتكنولوجيا المحلية.

المصدر: عرب 48