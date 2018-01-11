مانشيني يغازل المنتخب الإيطالي

وطن للأنباء- وكالات: قال روبرتو مانشيني، مدرب مانشستر سيتي وإنتر ميلانو في السابق، إنه يرغب في تدريب منتخب إيطاليا لكرة القدم، ووصف هذه المهمة بأنها ستكون بمثابة شرف بالنسبة له.

وبات المنصب شاغرا منذ إقالة جيان بييرو فنتورا في نوفمبر الماضي، عقب فشل إيطاليا في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وقال المدرب البالغ عمره 53 عاما لصحيفة لا غازيتا ديلو سبورت: "لدي حلم هو الفوز كمدرب بشيء لم أفز به كلاعب وهو كأس العالم".

وأضاف مانشيني: "عملت في العديد من الأندية الكبيرة وانتصرت. من الجيد تدريب المنتخب الوطني. سيكون ذلك شرفا ومصدرا للفخر. كذلك الفوز ببطولة أوروبا وكأس العالم أيضا".

وشارك مانشيني، المهاجم الموهوب حينما كان لاعبا، في 36 مباراة مع منتخب إيطاليا، ولم يسبق له اللعب في كأس العالم، رغم أنه كان ضمن التشكيلة التي خاضت بطولة 1990 على أرضه.

ومن ناحية أخرى، قال كارلو أنشيلوتي، أحد المرشحين الآخرين للمنصب، إنه غير مهتم حاليا بتولي هذه المسؤولية.