الأمم المتحدة: بناء ألف وحدة استيطانية في الضفة "مخالف للقانون الدولي"

رام الله- وطن للأنباء: وصفت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، مصادقة إسرائيل على بناء أكثر من ألف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بأنه "مخالف للقانون الدولي، ويشكل عقبة رئيسة أمام إحلال السلام".

وقال المنسق الأممي الخاص لعملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف في بيان له إن "أنشطة الاستيطان تقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، كجزء من حل تفاوضي قائم على وجود دولتين".

وحث المسؤول الأممي "السلطات الإسرائيلية على وقف تلك الأعمال وعكس مسارها".

وتابع "إن ترسيخ واقع دولة واحدة لا يتفق مع تحقيق التطلعات الوطنية للفلسطينيين والإسرائيليين".

وفي وقت سابق اليوم، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية،إن "الحكومة نشرت اليوم مناقصات لبناء 651 وحدة استيطانية، بعد أن أقرت، أمس الأربعاء، خططًا لبناء أكثر من 1122 وحدة استيطانية أخرى، في 20 مستوطنة بالضفة الغربية".