قطر‬⁩ تبلغ مجلس الأمن باختراق مقاتلة إماراتية مجالها الجوي وتحذر أبوظبي

رام الله - وطن للأنباء: تقدمت دولة قطر عن طريق بعثتها في الأمم المتحدة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات العربية المتحدة، إثر خرق طائرة حربية إماراتية المجال الجوي القطري.

وفي رسالة سلمت نسخة منها للأمين العام للأمم المتحدة أيضا، اعتبرت البعثة القطرية هذه الحادثة انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وسلامة حدودها وأراضيها، ولأحكام القانون الدولي، كما أنها تأتي في سياق الإجراءات الاستفزازية غير المسؤولة التي تقوم بها دولة الإمارات ضد دولة قطر.

وأوضحت الرسالة المرسلة من مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن الاختراق حدث في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي واستمر لمدة دقيقة واحدة على ارتفاع نحو 33 ألف قدم وبسرعة 460 عقدة فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر.

وأشارت إلى أن قطر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، حفاظا على حقها السيادي المشروع وفقا للقوانين الدولية إذا تكررت الانتهاكات.