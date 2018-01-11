حماس تتجه لمقاطعة اجتماع "المركزي" الفلسطيني

رام الله - وطن للأنباء: كشف مصدر فلسطيني، مقرب من حركة حماس، أن الحركة تتجه لمقاطعة المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني (تابع لمنظمة التحرير)، المقررة في 14 من الشهر الجاري.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لوكالة الأناضول:” قيادة الحركة تتجه نحو إصدار قرار بعدم المشاركة في الاجتماعات، بعد أن كان من المرجح المشاركة فيها”. وأضاف “من المتوقع أن تعلن الحركة موقفا واضحا بهذا الشأن خلال الساعات القادمة”.

وقال المصدر “أجرت حماس، خلال الأيام الماضية، سلسلة من الاتصالات مع شخصيات وطنية وفتحاوية، لجمع الكلمة على برنامج وطني يوازي حجم الهجمة الصهيونية على القدس والشعب الفلسطيني”. وتابع “لكن هذه الجهود لم تثمر ببلورة قناعة لدى الحركة بجدية مخرجات الاجتماع″.

وذكر المصدر أن قيادة حماس “كانت تتجه خلال الأسبوع الماضي، إلى قبول دعوة المشاركة، لكنها عدلت عن هذا الرأي”.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، قد ذكر، الأسبوع الماضي، أن حركة حماس أعطت “إشارات إيجابية أولية حول المشاركة”.

وقال عطايا في تصريحاتٍ صحافية، اليوم الخميس، إنّ حركة الجهاد تتجه للاعتذار عن المشاركة في جلسة المجلس المركزي.

(الأناضول)