انقاذ مئات المهاجرين قبالة سواحل ايطاليا

وطن للأنباء- وكالات: أعلن خفر سواحل أيطاليا، يوم أمس الخميس، أنه تم إنقاذ 264 مهاجرا من أحد المراكب قبالة ساحل منطقة كالابريا الجنوبية، حيث ازداد مؤخرا استخدام مهربي البشر للمراكب الصغيرة.

وقال متحدث باسم خفر السواحل إن طائرة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" رصدت المركب، وتم إنقاذ المهاجرين الذين كانوا على متنه قبالة ساحل مدينة كروتوني.

وأضاف أن القارب ربما جاء من تركيا.

وشاركت سفن تابعة لخفر سواحل إيطاليا، إضافة إلى سفينة بريطانية تعمل لصالح فرونتكس، في عملية الإنقاذ.

يشار إلى أنه بين كانون الأول/ديسمبر عام 2014 وكانون الثاني/يناير 2015 تخلى مهربو البشر عن حوالي ستة مراكب كبيرة تحمل مئات المهاجرين قبالة السواحل الإيطالية.

وبالنسبة إلى إيطاليا كان عام 2017 نقطة تحول، إذ استقبلت أعدادا كبيرة من المهاجرين في الأشهر الستة الأولى، ثم حصل انخفاض حاد لاحقا.

لكن طريق الهجرة يبقى محفوفا بالمخاطر، فقد توفي 10 مهاجرين، على الأقل، هذا الشهر، وفقد أثر 150 بينهم العديد من الأطفال قبالة سواحل ليبيا.