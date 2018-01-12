تشييع جثمانيّ شهيديّ نابلس وغزة

نابلس- وطن للأنباء: شيع مئات المواطنين، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد علي قينو (16 عاما)، الى مثواه الاخيرة في قرية عراق بورين جنوب نابلس.

وشارك في موكب التشييع عدد من ممثلي الفصائل الرسمية والوطنية في المحافظة.

الى ذلك، ادت جماهير نابلس صلاة الجمعة فوق ارض عراق بورين، رفضا لانتهاكات الاحتلال واعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

يذكر ان الشهيد قينو ارتقى امس بعد اصابته برصاصة في الرأس، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدته عراق بورين.

وفي ذات السياق، شيع مئات المواطنين، في قطاع غزة، جثمان الشهيد الشاب أمير أبو مساعد (16 عاماً) والذي ارتقى خلال مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة أمس الخميس، نصرة للقدس ورفضاً لاعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال