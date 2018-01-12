في الجمعة السادسة لاعلان ترامب.. مسيرات غضب نصرة للقدس

رام الله- وطن للأنباء: انطلقت مسيرات غضب نصرة للقدس ورفضاً لاعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

وتصادف اليوم الجمعة السادسة على التوالي لاعلان ترامب بشأن القدس.

وخرجت مسيرة نصرة للقدس في الخليل، واتجه المشاركين نحو حاجز الشهداء تعبيراً عن رفضهم لاعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال.

كما وانطلقت مسيرة في مدينة رام الله، متجهة الى حاجز بيت ايل شمالاً.

وفي قرية بدرس اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب صلاة الجمعة.

أما بيت لحم، فقد انطلق المواطنون في مسيرة نصرة للقدس باتجاه المدخل الشمالي، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال والتي أطلقت بدورها الرصاص الحي والغاز، كما واعتقل 3 شبان.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية بورين، وعراق بورين مسقط رأس الشهيد علي قينو الذي ارتقى أمس في مواجهات مع الاحتلال وجرى تشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية عزون، عقب صلاة الجمعة.

كما واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في كرية كفر الديك قضاء سلفيت نصرة للقدس.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي العيزرية وأبو ديش رفضاً لاعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال.

أما في غزة، فانطلت مسيرة في مخيم جباليا نصرة للقدس، فيما شيّع المئات جثمان الشهيد أمير أبو مساعد والذي ارتقى أمس خلال مواجهات مع الاحتلال على حدود غزة.