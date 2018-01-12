43 جريحاً في مواجهات مع قوات الاحتلال بالقطاع

رام الله - وطن للأنباء: أصيب 43 مواطنا بجروح، وأكثر من 65 آخرين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود شمال وشرق قطاع غزة، ضمن جمعة الغضب السادسة، اليوم الجمعة.

واطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية وبالدبابات على الشريط الحدودي، شرق بلدة جباليا شمال القطاع، الرصاص الحي على عشرات الشبان والفتية، الذين اقتربوا من السياج الفاصل شرق البلدة، ما أدى لإصابة 15 شاباً بالرصاص، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة للعلاج، حيث وصفت حالتهم بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم.

وأصيب 17 شاباً بجروح، في مواجهات مع جنود الاحتلال قرب موقع "ناحل عوز" العسكري شرق مدينة غزة، بينهم واحد بعيار معدني مغلف بالمطاط في رأسه، وثان بقنبلة غاز في كتفه، والبقية بالرصاص الحي في أقدامهم، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم ما بين متوسطة إلى مستقرة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

كما أصيب شابان بالرصاص الحي في مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع، نقلا إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة للعلاج، حيث وصفت حالتهما بالمتوسطة، وأصيب آخرون بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابة 3 شبان بالرصاص الحي في أقدامهم في مواجهات ببلدة بيت حانون شمال القطاع، نقلوا على إثرها إلى المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهياً المجاورة للعلاج وحالتهم وصفت بالمتوسطة.

واندلعت مواجهات بين الشبان والفتية وجنود الاحتلال شرق مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أوقع 6 جرحى بالرصاص الحي شرق خانيونس، نقلوا على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمتوسطة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وتأتي التظاهرات والمواجهات في غزة، للجمعة السادسة على التوالي احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في الضفة والقطاع، واستنكاراً لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.