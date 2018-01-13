الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

نابلس- وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال فجر السبت شابا من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية ن عددا من الاليات العسكرية اقتحمت حي رأس العين بالمدينة من منطقة الطور، وانتشرت في شارع رأس العين وشارع كشيكة.

وداهمت قوات الاحتلال إحدى البنايات السكنية في شارع رأس العين، واعتقلت الشاب ياسين محمود الشخشير (28 عاما) من منزله.

الخليل

واعتقلت ايضاً شابا من بلدة سعير في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علاء كايد الفروخ (28 عاما)، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته في بلدة سعير، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوشات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل ونصبت حواجزها العسكرية على مدخلها الشمالي "جورة بحلص"، ومدخلي بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

جنين

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين خلال مداهمات في بلدة زبوبة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، ونقلتهما إلى معسكر سالم المقام على أراضي البلدة.

وقال مواطنون إن جنود الاحتلال اعتقلوا الشابين كامل سليم محمود جرادات (30عامًا)، وأحمد محمد محمود جرادات (16عامًا) بعد تفتيش منزليهما في زبوبة .

وأشاروا إلى أن جنود الاحتلال انتشروا في المنطقة ونصبوا حاجزًا عسكريًا على مدخل البلدة لساعات.