وطن الأخبار فلسطيني

تنقل 2964 مسافر الجمعة على معبر الكرامة

13.01.2018 08:19 AM
تنقل 2964 مسافر الجمعة على معبر الكرامة

أريحا- وطن للأنباء: أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 2964 مسافر في كلا الاتجاهين الجمعة 12-1-2018 عبر معبر الكرامة وكان على النحو التالي:-

مغادرين  :   1286      مسافر
قادمين   :    1678       مسافر
مرجعين   :    1         مسافر
واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم السبت من السابعة والنصف  وحتى العاشرة والنصف صباحاً  كما وتعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .

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