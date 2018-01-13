الاحتلال يبعد مُسنة مقدسية عن الأقصى

القدس- وطن للأنباء: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، إبعاد المُسنّة المقدسية أميرة الحاج خليل (61 عاما) عن المسجد الاقصى المبارك، لمدة 15 يوما، بسبب رفعها علم فلسطين خلال وقفة بالأقصى عقب صلاة الجمعة، تنديداً بإعلان ترمب المشؤوم الخاص بشأن القدس.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المُسنّة المقدسية فور خروجها من المسجد الأقصى من جهة باب الناظر "المجلس"، وحوّلتها إلى مركز توقيف وتحقيق "الياهو" في باب السلسلة قبل أن تنقلها الى مركز اعتقال وتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت عقب صلاة الجمعة في المسجد الاقصى خمسة أجانب وشاباً مقدسياً بحجة التكبير في الأقصى، واحتجزت وثائق سفرهم وحولتهم للتحقيق في مركز تابع لشرطة الاحتلال في مدينة القدس.